働き方やキャリアの選択肢が多様化する現代において、多くの人々が自分にとっての理想の仕事や働き方を探し求めています。前回は、漠然とした不安を抱えながらも転職活動を通じて自己理解を深め、納得のいくキャリアを見つけた事例をご紹介しました。今回の連載では、同じ30代の子育て中ながら、まったく異なる状況で転職活動をスタートした2人の事例に焦点を当てます。子育てと仕事の両立をしながら新しいことへ挑戦したいAさん、