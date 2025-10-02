札幌市南区の北海道警察学校できのう夜、有毒ガスが発生し、学生3人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。有毒ガスが発生したのは札幌市南区真駒内の北海道警察学校です。きのう午後8時まえ、寮の警察官から「洗剤が混ざったようでそれを吸った学生が体調不良」と消防に通報がありました。消防によりますと、寮にいた学生の10代の男性2人と20代男性1人が体調不良を訴え病院に搬送されましたが、命に別条はありません。警察は有