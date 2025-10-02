台湾メディアのETtodayは1日、「台湾人が日本の不動産を猛烈に購入！永住権？高報酬？専門家が最大のワナを紹介」と題する記事を掲載した。記事は、「日本の不動産市場の熱気は衰えず、多くの台湾人購入者の注目を集めている」としつつ、「それに伴い日本での不動産購入に関する誤解も生まれている」と指摘。信義不動産日本事業部マネージャーの柳政億氏による解説を伝えた。柳氏は「日本政府には移民政策が存在せず、『家を買えば