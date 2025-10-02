筆者の話です。父はパチンコ好きで家計を圧迫し、家では暴君のように振る舞う人でした。だからなのか弟は病気になった父を避け、私は出戻りの負い目から看病を担いました。父の最期、弟が涙ながらに口にした後悔に触れ「どんな親でも、やはり親」だと気づいた出来事です。 暴君だった父との距離 父は家族を困らせる存在でした。パチンコでお金を使い、遊びに行くお金がないと家では機嫌が悪くなる。そんな父の様子に家族は顔色