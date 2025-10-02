◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦カブスーパドレス（2025年10月1日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）は1日（日本時間月2日）、シカゴでパドレスとのナ・リーグワイルドカードシリーズ(WCS)第2戦に「5番・右翼」で先発出場し、3打数1安打。また、今永昇太投手（32）は2番手として、2回から登板し、4回を3安打2失点だった。試合は勝てば地区シリーズ進出決定だったが、パドレスに0−3の完敗で1勝1敗のタイとな