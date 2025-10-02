◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦パドレス3―0カブス（2025年10月1日シカゴ）パドレスは1日（日本時間2日）、敵地リグレー・フィールドでカブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に臨み、3―0で勝利して通算1勝1敗のタイに戻した。2日（日本時間3日午前4時8分開始）の第3戦には、ダルビッシュ有投手（39）を立て、地区シリーズ進出を狙う。カブスが第1戦でも8回に登板した救援右腕のキトレッジを先発に