タレント・女優で映画コメンテーターのLiLiCo（54）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（後9・00）にゲスト出演。映画出演で衝撃を受けたことを明かした。この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。LiLiCoは「京都太秦に映画出演のために行ったんですけど…」と切り出した。そこで「当然役になるのでスッピンで行きますよね。水攻めにあった後のシーンだった」とし、スタッフ