【全国の天気】北海道と東北は引き続き、大気の状態が不安定です。晴れていても急な雷雨にご注意ください。新潟は朝まで激しい雨の降る所があるでしょう。関東から西日本は、太平洋側を中心に晴れる予想です。西日本は午後から雲が増えてきますが、雨の降る所はほとんどなさそうです。【予想最高気温】最高気温は北日本で25℃前後。仙台は前日より6℃高い27℃で、肌寒さが解消しそうです。関東から九州は28〜30℃くらいまで上がる