想定外は「経験」と前向きに考えるバブル世代に対して、Z世代は「失敗」とネガティブに捉える傾向、つまり「サプライズアレルギー」だという調査結果がある。【映像】Z世代がプロポーズで使うダイヤの石（実際の映像）街で話を聞くと、「（サプライズを）されるのはリアクションに困るのもあるし、するってなると、喜んでもらえなかったらどうしようとか考え始めちゃって、何が嬉しいのかがどんどん分かんなくなっちゃう。失敗