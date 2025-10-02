◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-2 中日(1日、東京ドーム)中日の岡林勇希選手が4試合連続猛打賞を記録しました。岡林選手は第1打席、山粼伊織投手からライト前ヒットを放つと、第2打席はセンター前ヒット。第3打席にも戸郷翔征投手からセンター前ヒットを放ち、この試合3安打を記録しました。これで4試合連続猛打賞で今季168安打に。2位につける広島の小園海斗選手や阪神の近本光司選手とは9本差とし、2022年以来2度目の最多安