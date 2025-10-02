1967年（昭42）5月に母が亡くなった時、僕は11歳の小学6年生、姉・洋子は17歳の高校3年生だった。両親を失った姉弟。普通なら児童養護施設に入るか親戚の世話になるかのどちらかだったように思う。だが、それまで同様「平野金物店」の店舗兼住宅に住み、店を続けていくことになった。姉は頭が良く、大学に進んで将来は教師になりたいと話していたが、学校に行くどころじゃない。高校は休学し、店の経営に専念した。とはいえ