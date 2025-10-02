プロ野球セ・リーグは1日、各地で2試合が行われました。3位巨人は今季最終戦を本拠地・東京ドームにて4位中日を迎えました。打線は1回に2アウト満塁のチャンスをつくると、6番・中山礼都選手から8番・山瀬慎之助選手まで3連打で一挙に5点を奪います。大量援護をもらった先発・山粼伊織投手は2回無失点、3回からは2番手で戸郷翔征投手が5回まで3回無失点と相手に得点を許しません。その後も4投手のリレーで中日打線を2点に抑