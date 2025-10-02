◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)2回戦の戦いが行われている男子シングルスで、松島輝空選手が日本勢3人目の3回戦進出を決めました。日本勢は6選手がエントリーした今大会。茺田一輝選手(世界ランク78位)と宇田幸矢選手(同33位)がすでに3回戦進出を決めていました。松島選手(同24位)はドイツのフランツィスカ選手(同17位)と対戦。1ゲーム目を取られますが、その後3ゲーム連続で奪い、逆転勝利で3回戦進出を