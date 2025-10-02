『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』(決勝＝日本テレビ系で12月に生放送予定)の準決勝進出者40組が2日、発表された。『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』今年は、昨年のエントリー数903組を超える1,044組がエントリー。勝ち残った40組が進出する準決勝は、11月4日・5日に東京・飛行船シアターで行われる。○『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』準決勝進出芸人（※五十音順）足腰げんき教室アルミカンイヌダエアコンぶんぶんお姉さんエルフお