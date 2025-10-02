日本テレビ系バラエティ番組『沸騰ワード10』(毎週金曜19:56〜)が10周年を迎え、3日(19:00〜)に『沸騰ワード10 10周年記念SP』が放送される。バナナマンの設楽統と日村勇紀、そして出川哲朗と岩田絵里奈アナウンサーがコメントを寄せた。(左から)出川哲朗、岩田絵里奈アナ、設楽統、日村勇紀、カズレーザー今回は“伝説の家政婦”志麻さんが絶品パーティーメニューでバナナマン、出川、カズレーザーらをおもてなし。また、吉沢亮、