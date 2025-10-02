女優の芳根京子（28）とKing＆Prince〓橋海人（28）が1日、都内で映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督、11月14日公開）ジャパンプレミアに登壇した。2人は心と体が入れ替わってしまった男女を演じる。芳根が「入れ替わってみたい相手」はペットのフェレット。「1日20時間寝ていて良いな〜と思って」とうらやんだ。〓橋は共演者でキンプリファンの武市尚士（15）から「10秒入れ替わりたい」と指名を受け、「ライブの景色は