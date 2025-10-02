SWEET STEADYが1日、都内で「Pontaパス1周年記念・白石まゆみ先生Presents特別勉強会」に出席した。公式コンシェルジュを務める白石まゆみ（24）が新企画などを説明。新曲「YAKIMOCHI」にかけてメンバーがやきもち経験も明かし、塩川莉世（25）はSNSで「好きです」などとコメントされるも、その人のアカウントをのぞくと「全然違う人の名前が書いていたり。結構やきもちやくタイプです」と明かしていた。