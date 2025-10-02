巨人は1日、今季のレギュラーシーズンの戦いを終え、70勝69敗4分の3位だった。阿部慎之助監督は、レギュラーシーズン最終戦セレモニーで「2025年のペナントレース無事に終了することができました。たくさんのファンの皆様の声援のおかげで選手はものすごく頑張れたと思っております。本当にありがとうございました」と挨拶。「しかし、優勝争いすることもできず、それは僕が重く責任を感じております。次は日本一向けて挑戦