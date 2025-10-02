SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。ニョペ茄子（@nyopenasu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）全ての道は 「帰り道が同じだから一緒に帰ろう」と誘う魚さん。一緒に帰りたいが故の嘘だと微笑ましく受け止めたウサギさんでしたが……なんと、辿り着いたのはコロッセオ！ 『全ての道はローマに通ず』とはこのことだ