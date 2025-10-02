すでに目線は″２年連続世界一″狙いすました一撃だった。レギュラーシーズン最終戦を迎えた９月29日（日本時間）の第４打席、ドジャースの大谷翔平（31）はマリナーズの左腕ゲイブ・スパイアー（30）が投じた95.１マイル（約153?／ｈ）を一閃。敵地Ｔモバイル・パークがどよめきに包まれるなか、打球速度109.５マイル（約176.２?／ｈ）の白球はバックスクリーン横の観客席へと消えていった。自身の持つ球団記録を更新する55号だっ