レッズとのWCS初戦でドジャース先勝米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場し、2本の本塁打で10-5先勝に貢献。試合終了直後に行ったマウンド上の儀式に、米ファンから様々な声が上がった。大谷は初回の先頭打者弾に加え、6回には貴重な追加点となる2ラン。チームは10得点を挙げ、レッズに先勝した。地区シリーズ進