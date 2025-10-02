「R-1グランプリ」王者が、29日放送のABCラジオ「ツギハギ～ヤーレンズのダダダ団！～」にゲスト出演。懸命なダイエットで10キロ痩せ、周囲から心配されていることを明かした。 【写真】10キロ激やせ！確かにホッソリ 10キロ減に成功したのが、ウソ漫談で「R-1グランプリ2024」を制した街裏ぴんく。ヤーレンズの出井隼之介から登場直後に「えっ!痩せましたよね!?」と明らかに細くなったことを指摘さ