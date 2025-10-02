北海道道「十勝でロックを切り拓く〜ZION〜」場面カット（C）NHK 十勝を拠点に活動するバンド、「ZION」の挑戦に密着した番組「北海道道『十勝でロックを切り拓く』〜ZION〜」が10月３日（午後７時３０分〜）NHK総合で放送される。【写真】北海道道「十勝でロックを切り拓く〜ZION〜」場面カット十勝を拠点に活動する５人組バンド「ZION（ザイオン）」。メイドイン十勝のロックは全国にファンを増やし、今年、国内