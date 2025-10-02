ストラテジーゲーム「シヴィライゼーション VII」ではプレイ開始時にマップがランダム生成され、プレイする度に新鮮な探索体験を味わえます。現地時間の2025年9月30日に配信された「Update 1.2.5」ではランダム性を高めた新たなマップタイプ「大陸と島」と「パンゲアと島嶼」が追加されました。これらのマップに採用されている新開発のマップ生成システムについて、シニアグラフィックエンジニアのKen Pruiksma氏が解説しています