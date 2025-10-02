【大人気連載プレイバック】#33【プレイバック】落合監督は投手起用に一切ノータッチ。全面的に任せられたオレはやりがいと緊張感があった日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回はあの落合博満氏について綴られた、元