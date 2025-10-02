【山粼武司 これが俺の生きる道】#30【続きを読む】星野監督の退任にガッツポーズも…あまりに早すぎる星野監督の現場復帰に頭を抱えた星野仙一監督時代の叱責、鉄拳、罰金……。試練の日々で救いだったのは、名参謀・島野育夫さんの存在だった。星野監督の1次（1987〜91年）、2次政権（96〜2001年）でヘッドコーチなどを歴任した闘将の右腕だ。俺が成績不振で二軍に落とされるときは必ず声をかけてくれた。「頑張って