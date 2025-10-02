大相撲の元横綱・白鵬の白鵬翔さん（４０）がこのほど、スポーツ報知の取材に応じ、アンバサダーを務め、１０月に日本初上演される舞台『ＴｈｅＭｏｎｇｏｌＫｈａｎ（モンゴル・ハーン）』の見所を語った。また、９月に任命された国際相撲連盟顧問としての抱負も明かした。（取材・構成＝林直史）「モンゴル・ハーン」では、３０００年前のモンゴル帝国のフン族の王座を巡る歴史ドラマが描かれている。２０２２年にモン