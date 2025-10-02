タレントの薬丸裕英と妻で元アイドルの石川秀美さんが、最新の夫婦ショットを見せた。薬丸は１日までに自身のブログで、米ハワイ滞在中のオフショットを投稿。「海鮮丼新鮮な刺身＆出汁が利いた美味しい味噌汁妻とランチ」とつづり、夫婦で食事する様子をアップした。石川さんも自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、「Ｔｏｙｏｔａｐｉｉｋｏｉでランチ」とテーブルでピースサインする姿を掲載している。