◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦パドレス―カブス（2025年10月1日シカゴ）パドレスは1日（日本時間2日）、敵地リグレー・フィールドでカブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に臨んだ。3番手で登板したメーソン・ミラー投手（27）が第1戦から8者連続三振に抑えた。ミラーは3―0の7回から2試合連続で登板。第1戦でも三振に仕留めた鈴木誠也を102.7マイル（165.2キロ）の内角高め直球で空振り三振に仕留