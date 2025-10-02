米誌タイムは９月３０日、今後の世界をリードすると期待される「次世代の１００人」を発表した。日本からは、市長として全国最年少の２６歳で２０２３年４月に初当選した兵庫県芦屋市の高島崚輔市長（２８）が選ばれた。高島氏は灘中学・高校（神戸市）を経て、米ハーバード大を卒業。市長就任後は教育施策に力を入れ、住民と意見を交わす「対話集会」を続けている。同誌は「長老政治が色濃く残る日本で、型破りな存在」と紹