日本サッカー協会（JFA）は1日、11月14日（金）に豊田スタジアムで開催するキリンチャレンジカップ2025「SAMURAI BLUE（日本代表）対 対戦国未定」の試合において、関係者用に確保していたチケットの一部が不要になったため、10月5日（日）10:00より追加で販売することになったと発表した。9月シリーズではアメリカ遠征を実施し、来年のワールドカップ開催国であるメキシコとアメリカを相手に1分1敗だった日本代表。10月から11月に