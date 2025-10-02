「デジポリス」の活用を大学生に呼びかけました。目白警察署では1日、学習院大学で警視庁の防犯アプリ「デジポリス」をインストールするよう学生に呼びかけました。デジポリスには音声による痴漢撃退機能の他、国際電話による特殊詐欺の被害が増加してることを受け、国際電話を遮断する機能が追加される予定です。