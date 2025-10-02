北日本では、雲が多く雨が降る所もありますが、その他の地域では、広く秋晴れとなるでしょう。北日本は、発雷確率が高いので、急な雨や雷雨にお気を付けください。西日本と東日本でも、夜にかけて雲が広がりやすくなりそうです。朝の気温は、２０℃に届かない所が多く、半袖だと肌寒く感じるでしょう。一方で、日中日差しが届くと気温が急上昇し、３０℃以上の真夏日になる所もありそうです。特に関東では、きのうより大幅に気温が