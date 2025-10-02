大規模な水害に備えた救助訓練が行われました。東京・葛飾区の江戸川で行われた訓練では、ヘリコプターやドローンを使った行方不明者の捜索や、溺れた人を警備艇で助け出すまでの流れが確認されました。警視庁は、「葛飾区は河川が多いエリアなので、地域住民には大規模な水害に備える意識を持ってほしい」と呼び掛けました。