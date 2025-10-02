地中海の東部、キプロスで「フリーダイビング」の世界大会が開催された。【映像】98ｍの深さから戻ってきたトロチク選手フリーダイビングは酸素ボンベなどの機材を使わず、「自分の息だけでどれだけ深く潜れるか」を競うスポーツである。中でも「フリーイマージョン」という種目は、フィンを使わずロープを手でたぐりながら潜水と浮上を行う。まさに“素潜りの極限”に挑む競技である。そんな「フリーイマージョン」で女子の