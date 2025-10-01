愛知県豊田市の小学校で1日、校庭に設置されているスピーカーを支える柱が折れ、男子児童1人が軽いけがをしました。 豊田市によりますと1日午前10時半ごろ、豊田市鴛鴨町の寿恵野小学校の校庭で、スピーカーを支える金属製の柱を2年生の男子児童が両手で揺らして遊んでいたところ、柱が折れて足首にかすり傷を負いました。 事故後に柱を調べたところ根本が腐食していましたが、9月17日に教職