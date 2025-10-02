心ときめく新しい出会いをお届け♡「PASS THE BATON」と「フェイラー」が手を取り合い、残反を活用して生まれた「Chenille Jet Cap」が登場します。美しいシュニール織の魅力をそのままに、一点一点異なる表情を持つ特別なアイテム。2025年10月1日（水）よりPASS THE BATONオンラインショップで販売され、10月18日（土）・19日（日）には「PASS THE BATON MARKET Vol.19」で数量限定で実際に手に取れるチャンスも