東海道新幹線停車駅ごとのビジネスホテル各社の立地状況を比較した図が大きな注目を集めている。【写真】東横インが全駅制覇！件の図を紹介したのはジオグラフィック航空アナリストのいつかいちくんさん（@itsukaichi_engi）東横イン、アパホテル、ドーミーイン、スーパーホテル、ルートイン…有名チェーンを比較すると全停車駅に店舗を構えるのは東横インのみ。他チェーンはおおむね横並びという状況のようだ。いつかいちくんさん