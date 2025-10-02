「日本ではタトゥーはタブーだと言われているけど、じつは、ほくのはじめてで、たった一つのタトゥーは日本で入れた」【写真】日本滞在の思い出を刻んだタトゥー北斎の「神奈川沖浪裏」をデザインしましたアルゼンチン出身のJulian Biazziさん（@julianbiazzi）が、そんな真摯な手書きのメッセージを添えてThreadsに投稿した一枚の写真が、「感動的だ」「日本愛が伝わる」と大きな注目を集めています。日本で過ごした“人生で最