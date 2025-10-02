現地10月１日、カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は、10日に韓国代表、14日に日本代表と対戦する国際親善試合に臨むメンバー26人を発表した。今回のセレソンには、負傷中のアリソン・ベッカーやラフィーニャ、そしてネイマールらが招集外となったものの、ヴィニシウスやロドリゴ、リシャルリソンらが選ばれている。26人のメンバーは以下のとおり。 GKベント（アル・ナスル/サウジアラビア）エデルソン