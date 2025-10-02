アメリカの連邦政府の予算が失効し、政府機関の一部閉鎖が始まりました。1日、首都ワシントン中心部にあるワシントン記念塔が閉鎖され、多くの観光客が入場できなくなりました。観光客：子どもが上るのを楽しみにしていたのにがっかりだ。政府が協力し解決してくれることを願っている。また、市内の国立動物園は週明けから閉鎖する可能性があるということです。政府機関の閉鎖は、第1次トランプ政権が国境の壁の建設を巡って混乱し