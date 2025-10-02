◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-2 中日(1日、東京ドーム)巨人は今季最終戦終了後、場内でセレモニーが行われました。ビジョンに今季の振り返り映像が流れ「日本一奪回へ」の文字が映し出されたあと、阿部慎之助監督がグラウンドに用意されたマイクスタンドの前へ立ちました。阿部監督は「たくさんのファンの皆さんの声援のおかげで、選手はものすごくがんばれたと思っております。本当にありがとうございました」とレギュラーシーズ