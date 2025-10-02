2日後に迫る自民党総裁選挙の投開票に向け、各陣営の活動の軸足が「国会議員票」の争奪に移っています。基本的に郵送で投票する「党員票」は、1日が実質的な投票締め切りとなり、各陣営は「国会議員票」の獲得に向けた活動に精力を注いでいます。1日、地元の千葉県で党員と懇談した小林氏は「自民党が変わることと、日本のビジョンを示すことが非常に重要だ」との考えを示し、2日も和歌山で党員に自らの主張を訴える予定です。最初