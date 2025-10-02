日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１日、自身初のタイトルとなる最多安打に意欲を燃やした。今季は１４１安打でトップの楽天・村林とは１本差。「欲は出さず、でも取れるものなら取りたい」と意気込んだ。ライバルが残り３試合に対し、自軍は１試合と不利な状況だが、「いい集中力で打席に入れている」と、直近５試合は打率４割７分４厘と好調で逆転を狙う。新庄監督は９月３０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）後、「