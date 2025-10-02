アメリカのニューヨーク株式市場で1日、ダウ平均株価が前日に続き終値で過去最高値を更新しました。1日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は4万6441ドル10セントで取引を終え、前日に続き過去最高値を更新しました。また、多くの投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数は先月22日以来となる最高値を更新し、6711.20で取引を終えました。トランプ政権の薬価引き下げに向けた動きにより製薬関連株の買いが続いたほか、1日に発表さ