石井章・前参院議員（６８）（日本維新の会を除名）が詐欺罪で在宅起訴された公設秘書給与詐取事件で、勤務実態がないにもかかわらず公設秘書として登録されていた男性が東京地検特捜部に対し、「石井被告本人から名義を貸すよう依頼された」と供述していることがわかった。男性は石井被告の親族で、特捜部は石井被告が「身内」を使い、秘書給与の不正受給を主導したとみている。起訴状などによると、石井被告は事務所スタッフ