【東・西日本は秋晴れ】高気圧に覆われて、東日本と西日本は晴れるところが多いでしょう。空気は乾燥して、カラッとした晴天となりそうです。西日本は、午後はだんだんと雲の広がるところもあるので、お洗濯は早めにはじめるのが良いでしょう。【北日本は不安定続く】北日本と北陸は上空の寒気の影響が残りそうです。きのうのような大雨はなさそうですが、局地的には激しい雷雨になるおそれがあります。天気の急変にお気をつけくだ