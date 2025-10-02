【欧州CLリーグフェーズ第2節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 2-0(前半1-0)オリンピアコス<得点者>[ア]ガブリエル・マルティネッリ(12分)、ブカヨ・サカ(90分+2)<警告>[ア]ガブリエル・マガリャンイス(58分)、マルティン・スビメンディ(61分)、デクラン・ライス(78分)[オ]ホセ・ルイス・メンディリバル(26分)、ガブリエウ・ストレフェッザ(90分)観衆:56,820人