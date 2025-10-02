ブラジルサッカー連盟は1日、アジア遠征を行う10月のブラジル代表メンバー26人を発表した。FWビニシウス・ジュニオール、DFエデル・ミリトン、FWロドリゴ・ゴエスのR・マドリー所属3選手らが復帰。10日の韓国代表戦に続き、14日には味の素スタジアムで日本代表との対戦を控えるなか、豪華なメンバーが集結する。ブラジル代表は今年5月にカルロ・アンチェロッティ監督が就任し、6月、9月に続いて3度目の活動。同体制でこれまで