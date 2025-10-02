【欧州CLリーグフェーズ第2節】(Estadi Olímpic Lluís Companys)バルセロナ 1-2(前半1-1)パリSG<得点者>[バ]フェラン・トーレス(19分)[パ]セニー・マユル(38分)、ゴンサロ・ラモス(90分)<警告>[バ]フレンキー・デ・ヨング(32分)、ダニ・オルモ(57分)、マルク・カサド(78分)、ラミネ・ヤマル(90分+2)[パ]ヌーノ・メンデス(44分)、アクラフ・ハキミ(87分)観衆:50,207人└敵地でバルセロナに劇的勝利! パリSG指